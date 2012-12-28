Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
В России
26
18 минут назад
Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
Российский атомный флот задействовали для проводки грузовых кораблей, которые из-за тяжелой погодной обстановки оказались заблокированы в Финском заливе.
Уточняется, что из-за сложной ледовой обстановки и сильных ветров несколько грузовых кораблей оказались заблокированы во льдах.
«В соответствии с обычной зимней практикой судоходства, судам также оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами», — говорится в сообщении.
Кроме того, по запросу Финляндии российский ледокол может также оказать помощь грузовому судну в территориальных водах страны.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов 21 февраля сообщил, что весь Финский залив замерз и полностью покрылся льдом.
0
0
0
0
0
Комментарии