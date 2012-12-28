Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
В России
сегодня, 11:36
Президент РФ поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям
Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года.
«Обеспечить <...> с 1 января 2026-го право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия, в случае если среднедушевой доход не более чем на десять процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина.
Кроме того, глава государства дал другие поручения: проконтролировать назначение пособий многодетным семьям; проследить за реализацией мер по продлению времени работы детских садов; ввести переходный период для малого бизнеса по выбору оптимального режима налогообложения; восстановить работу систем тепло- и электроснабжения в регионах в кратчайшие сроки; усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков передачи жилья; законодательно обеспечить продажу лекарств через отделения «Почты России»; включить в «белые списки» сервисы для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови; создать эффективную модель экспорта российских беспилотников; простимулировать разработку и производство российских беспилотных систем и комплектующих к ним; до 1 августа принять закон о беспилотных автомобилях.
