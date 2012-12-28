Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
В России
В Смоленске нашли пропавшую 9-летнюю девочку и задержали подозреваемого
В Смоленске сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавшую 9-летнюю девочку и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Признаков насильственных действий у девочки не обнаружено.
«Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района г. Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Жизни ребенка ничто не угрожает», — сообщает МВД Медиа.
Ребенок исчез 24 февраля. Девочка вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, и домой не вернулась. Поиски продолжались двое суток.
По данным полиции, школьницу нашли живой. Поисково-спасательный отряд «Сальвар» подтвердил, что с ребенком все в порядке, — пишет МК.
Видеозапись, опубликованная МВД, фиксирует момент, когда девочка выходит из многоэтажного дома с плюшевой игрушкой в руках. Также показан 43-летний мужчина, задержанный по подозрению в похищении. Его доставили в наручниках.
Действия фигуранта квалифицированы по ст. 126 УК РФ — похищение человека. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Ранее в ПСО «Сальвар» сообщали, что к поискам подключились 320 добровольцев. Операция координировалась совместно с полицией. В настоящее время следственные действия продолжаются.
