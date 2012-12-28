Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
В России
32
32 минуты назад
В Белгороде 60 тысяч жителей остались без электричества после ракетного обстрела
После ракетного удара по энергетической инфраструктуре Белгорода около 60 тысяч жителей остались без электричества, а светофоры вышли из строя.
По его словам, детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию.
«С утра проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ. Посмотрел характер разрушений. Сейчас начал Оперативный штаб», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.
Губернатор добавил, что он проведет заседание оперативного штаба и заслушает, как идут восстановительные работы и сроки восстановления подачи электроэнергии.
0
0
0
0
0
Комментарии