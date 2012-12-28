Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
Общество
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
Читать все
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
31-летний грязинец переделал винтовку и продал
Происшествия
Cкорая с ребёнком застряла в снегу: машину вытаскивали спасатели
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В Дачном отключат холодную воду
Общество
Добро со знаком качества
Общество
Женщина попала в больницу после аварии на дороге Липецк-Данков
Происшествия
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
Читать все
В России
32
32 минуты назад

В Белгороде 60 тысяч жителей остались без электричества после ракетного обстрела

После ракетного удара по энергетической инфраструктуре Белгорода около 60 тысяч жителей остались без электричества, а светофоры вышли из строя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города Белгорода на сегодняшний день почти 60 тысяч человек без электричества.

По его словам, детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию.

«С утра проехал по объектам, которые ночью подверглись ракетному удару ВСУ. Посмотрел характер разрушений. Сейчас начал Оперативный штаб», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

Губернатор добавил, что он проведет заседание оперативного штаба и заслушает, как идут восстановительные работы и сроки восстановления подачи электроэнергии.
Белгород
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить