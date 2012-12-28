Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
В России
14
15 минут назад
В России разрешат открывать книжные магазины в учреждениях культуры
Площади в аренду, в случае окончательного принятия документа, будут предоставляться на льготных условиях.
Площади в аренду, в случае окончательного принятия документа, будут предоставляться на льготных условиях, — говорится на сайте Госдумы.
«Право предоставлять льготную аренду получат учреждения культуры, которых порядка 90 тысяч в стране — это дома культуры, театры, музыкальные школы, музеи», — пояснила суть изменений председатель Комитета по культуре Ольга Казакова.
Свободные площади, по словам депутата, могут быть использованы для открытия точек продаж книг или проведения просветительских мероприятий с писателями и поэтами. Возможность льготной аренды позволит небольшим издательствам открыть книжные магазины в учреждениях культуры, в том числе в районных центрах, в селах и городах.
«Это очень важно и для детской книги. С развитием цифровых технологий книжным магазинам конкуренцию составляет «цифра» и маркетплейсы, и нужно помогать им справляться с этим», — подчеркнула парламентарий.
0
0
0
0
0
Комментарии