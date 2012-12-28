В РФ приняли закон о запрете на выдачу иностранцев из российской армии

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает выдавать иностранным государствам для уголовного преследования иностранцев, воевавших по контракту в составе Вооруженных сил РФ. Законопроект внесло в Госдуму правительство России.Вести