Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
Читать все
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Общество
На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Происшествия
Ушлого интернет-продавца нашли в посёлке Лев Толстой
Происшествия
Дело бывшего и.о. начальника УКС Ельца дошло до суда
Происшествия
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Общество
В Дачном отключат холодную воду
Общество
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
НЛМК поможет школьникам выбрать профессию
Общество
В Липецкой области туман и до +2
Погода в Липецке
Читать все
В России
49
сегодня, 16:02

В РФ приняли закон о запрете на выдачу иностранцев из российской армии

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает выдавать иностранным государствам для уголовного преследования иностранцев, воевавших по контракту в составе Вооруженных сил РФ. Законопроект внесло в Госдуму правительство России.Вести

Госдума во II и III чтениях приняла законопроект, запрещающий выдачу иностранных граждан, служащих в Российской армии, другим государствам, — говорится на сайте нижней палаты.

Поправки в ст. 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ устанавливают, что участие в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формированиях является официальным основанием для отказа в экстрадиции.

«В отношении таких граждан, проходящих или проходивших военную службу по контракту в российской армии, предлагается запретить принимать решения об их депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания в РФ», — отметили в Госдуме.

Отмечается, что законопроект направлен на усиление правовой защиты служащих в армии иностранцев.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о сдаче биометрических данных 9,5 млн иностранцев. Он добавил, что правительство при поддержке Госдумы ужесточило требования к экзаменам по русскому языку, ввело тестирование для детей мигрантов перед приемом в школы, а также поддержало проекты по медицинскому освидетельствованию иностранцев, — пишут «Известия».
армия
иностранцы
