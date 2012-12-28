Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
сегодня, 16:02
В РФ приняли закон о запрете на выдачу иностранцев из российской армии
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который запрещает выдавать иностранным государствам для уголовного преследования иностранцев, воевавших по контракту в составе Вооруженных сил РФ. Законопроект внесло в Госдуму правительство России.Вести
Поправки в ст. 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ устанавливают, что участие в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формированиях является официальным основанием для отказа в экстрадиции.
«В отношении таких граждан, проходящих или проходивших военную службу по контракту в российской армии, предлагается запретить принимать решения об их депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания в РФ», — отметили в Госдуме.
Отмечается, что законопроект направлен на усиление правовой защиты служащих в армии иностранцев.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о сдаче биометрических данных 9,5 млн иностранцев. Он добавил, что правительство при поддержке Госдумы ужесточило требования к экзаменам по русскому языку, ввело тестирование для детей мигрантов перед приемом в школы, а также поддержало проекты по медицинскому освидетельствованию иностранцев, — пишут «Известия».
