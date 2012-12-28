Все новости
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
Общество
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
Крышепад в Липецкой области не останавливается
Происшествия
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
19-летний парень нарвался на мошенников на сайте знакомств и лишился 339 000 рублей
Происшествия
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Сложность отливок застопорила установку чугунного ограждения на Плехановском мосту
Общество
Одного из пострадавших при обрушении цеха «Моторинвеста» перевели в московскую клинику
Происшествия
В Липецке началось выдвижение кандидатов на звание «Почетного гражданина города»
Общество
Пьяный посетитель ТРЦ побил полицейского
Происшествия
В России
39
39 минут назад

В Петербурге предотвратили теракт против военного

Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

В Санкт-Петербурге задержаны двое человек, которые по заданию украинских спецслужб планировали теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны, — заявили в ЦОС ФСБ.

«Установлено, что фигуранты посредством иностранного мессенджера Telegram вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт. По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено», — говорится в сообщении.

ФСБ также поделилась кадрами установки взрывного устройства. На них видно, как человек в темной куртке с капюшоном идет по парковке, затем приседает на несколько секунд у одной из машин, после чего идет в обратную сторону, — передает РБК.

теракт
ФСБ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
