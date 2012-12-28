Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
В Петербурге предотвратили теракт против военного
Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили взрывное устройство.
«Установлено, что фигуранты посредством иностранного мессенджера Telegram вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт. По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено», — говорится в сообщении.
ФСБ также поделилась кадрами установки взрывного устройства. На них видно, как человек в темной куртке с капюшоном идет по парковке, затем приседает на несколько секунд у одной из машин, после чего идет в обратную сторону, — передает РБК.
