В России
23
20 минут назад

В Роскачестве заявили о праве человека не отвечать на звонки от коллег в нерабочее время

В нерабочее время сотрудник имеет законное право не отвечать на звонки руководства и коллег.

Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что сотрудник имеет полное право не отвечать на звонки руководства и коллег в нерабочее время, — пишет Lenta.ru.

«В соответствии с трудовым законодательством РФ, рабочее время — это четко определенный период, в течение которого сотрудник выполняет свои обязанности и следует внутренним правилам организации. Все остальное — это личное время. Однако многие работодатели ожидают, что сотрудник будет доступен по первому звонку вечером, в выходной или даже в отпуске», — отметила Ганькина.

Специалист рассказала, что по закону такое привлечение к работе возможно только в исключительных случаях и при соблюдении строгих условий, а именно: с письменного согласия сотрудника, с повышенной оплатой, при официальном оформлении — через приказ, дополнительное соглашение и так далее.

По ее словам, сам по себе звонок или сообщение от начальника не противоречит закону. Работодатель вправе связаться с сотрудником, но если рабочий день завершен, он имеет право не отвечать на звонок

При этом Ганькина отметила, что сотрудник должен быть на связи вне стандартного графика, если это прописано в трудовом договоре.

«Это касается, например, специалистов IT-поддержки, работников аварийных и экстренных служб, дежурных врачей и других аналогичных профессий. Но даже в этих случаях закон требует четко прописать условия: режим дежурства, ненормированный рабочий день или иной формат, разрешенный Трудовым кодексом РФ», — добавила она.

Если же сотрудник регулярно решает рабочие вопросы после окончания смены, это должно быть либо официально закреплено в режиме работы, либо компенсировано доплатой, отгулами или бонусами.

«Проблема выходит за рамки отдельных организаций. Постоянная доступность ведет к выгоранию и снижению продуктивности, нарушает баланс между работой и личной жизнью, создает почву для злоупотреблений со стороны работодателей», — заключила Ганькина.
