Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
В России
55
50 минут назад
Российским дачникам грозят штрафы до 700 тысяч рублей за опасные растения
Согласно поправкам, обязанность по борьбе с опасными инвазивными растениями распространяется не только на владельцев сельскохозяйственных земель, но и на дачников.
«Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты РФ», — объяснил юрист.
Русяев объяснил, что борьба с опасными растениями теперь, согласно №294-ФЗ от 31 июля 2025, является обязанностью собственников участков всех категорий, в том числе дачных и садовых владений. Штрафы для простых людей варьируются от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Сумма штрафа для юридических лиц может составлять от 400 до 700 тысяч рублей, — передает «Прайм».
Параллельно во многих регионах действуют собственные составы. Например, в Москве штраф для граждан за неудаление борщевика с участка - от 2 до 5 тысяч рублей, в Московской области 5 тысяч рублей.
Закон прямо гласит, что за отсутствие мер по защите от инвазивных растений участок могут изъять из земель сельхозназначения или прекратить право пользования. Обычного дачного участка в собственности гражданина это не коснется, речь о правовых основаниях, которые реализуются по отдельным процедурам и в определённых категориях случаев. Но как риск это в законе обозначено, — подчеркнул Илья Русяев.
Что делать, если на участке обнаружен борщевик или другое инвазивное растение? Для начала нужно уточнить перечень таких растений в своём регионе. Он должен быть закреплен нормативным актом субъекта. Затем уничтожить растение разрешенными способами. На всякий случай сохраните доказательства: фото до и после обработки, чеки на средства или вывоз растительности. Так вы обезопасите себя при возможных проверках, — заключил юрист.
0
0
0
0
0
Комментарии