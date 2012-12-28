Все новости
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Крышепад в Липецкой области не останавливается
Происшествия
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
«Писающей трубой» оказалась ливнёвка
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего
Происшествия
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
Общество
Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Бывший работник лизинговой компании украл с ее склада дорогую дробилку
Происшествия
В России
55
50 минут назад

Российским дачникам грозят штрафы до 700 тысяч рублей за опасные растения

Согласно поправкам, обязанность по борьбе с опасными инвазивными растениями распространяется не только на владельцев сельскохозяйственных земель, но и на дачников.

Дачникам, имеющим на участке опасные растения, с 1 марта грозят штрафы до 700 тысяч рублей, — заявил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты РФ», — объяснил юрист.

Русяев объяснил, что борьба с опасными растениями теперь, согласно №294-ФЗ от 31 июля 2025, является обязанностью собственников участков всех категорий, в том числе дачных и садовых владений. Штрафы для простых людей варьируются от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Сумма штрафа для юридических лиц может составлять от 400 до 700 тысяч рублей, — передает «Прайм».

Параллельно во многих регионах действуют собственные составы. Например, в Москве штраф для граждан за неудаление борщевика с участка - от 2 до 5 тысяч рублей, в Московской области 5 тысяч рублей.

Закон прямо гласит, что за отсутствие мер по защите от инвазивных растений участок могут изъять из земель сельхозназначения или прекратить право пользования. Обычного дачного участка в собственности гражданина это не коснется, речь о правовых основаниях, которые реализуются по отдельным процедурам и в определённых категориях случаев. Но как риск это в законе обозначено, — подчеркнул Илья Русяев.

Что делать, если на участке обнаружен борщевик или другое инвазивное растение? Для начала нужно уточнить перечень таких растений в своём регионе. Он должен быть закреплен нормативным актом субъекта. Затем уничтожить растение разрешенными способами. На всякий случай сохраните доказательства: фото до и после обработки, чеки на средства или вывоз растительности. Так вы обезопасите себя при возможных проверках, — заключил юрист.
дачники
растения
штрафы
