Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
В России
14
7 минут назад
Маркетплейсы в РФ обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей, независимо от того, каким способом оплаты те предпочитают или имеют возможность воспользоваться.
«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа. Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — рассказал глава правительства.
Кроме того, по словам Мишустина, будут введены новые правила проверки сведений о товарах, включая маркировки и сертификатов, через государственные информационные системы. Также маркетплейсы обяжут предупреждать граждан о технической возможности предъявить требования к продавцу на возврат товаров ненадлежащего качества.
Премьер-министр также поделился планами о введении преференций, в том числе для самозанятых, которые вступили в программу добровольного социального пенсионного страхования.
Проблему ценообразования на маркетплейсах в ноябре затрагивала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Выступая на конференции Банка России «Фокус на клиента», она заявила, что стоимость товара на платформах не должна меняться в зависимости от способа оплаты.
«Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека. Если идёт манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — объяснила она.
Речь идёт о скидках и бонусах, которые маркетплейсы предлагают клиентам при оплате картами их банков. По словам Набиуллиной, такие практики «явно нарушают конкурентную среду», — передает RT.
«Если платформа, которая должна быть равноудалённой инфраструктурой, начинает продвигать с помощью своего финансового ресурса продукт финансовой организации, наверное, это тоже не очень правильная конкуренция», — считает глава ЦБ РФ.
0
0
0
0
0
Комментарии