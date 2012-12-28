Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
Читать все
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Плей-офф не будет: «Липецк» потерпел 9-е поражение за один месяц
Спорт
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего
Происшествия
«Писающей трубой» оказалась ливнёвка
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с несравненной Джоли, истинный смысл улыбок и мистический концерт
Общество
Количество фальшивых пятитысячных купюр снизилось в два раза
Происшествия
Бывший работник лизинговой компании украл с ее склада дорогую дробилку
Происшествия
53-летний мужчина пострадал при тушении «ВАЗа» на чаплыгинской трассе
Происшествия
Читать все
В России
14
7 минут назад

Маркетплейсы в РФ обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей

Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей, независимо от того, каким способом оплаты те предпочитают или имеют возможность воспользоваться.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для маркетплейсов в России введут единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа, — пишут «Известия».

«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа. Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — рассказал глава правительства.

Кроме того, по словам Мишустина, будут введены новые правила проверки сведений о товарах, включая маркировки и сертификатов, через государственные информационные системы. Также маркетплейсы обяжут предупреждать граждан о технической возможности предъявить требования к продавцу на возврат товаров ненадлежащего качества.

Премьер-министр также поделился планами о введении преференций, в том числе для самозанятых, которые вступили в программу добровольного социального пенсионного страхования.

Проблему ценообразования на маркетплейсах в ноябре затрагивала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Выступая на конференции Банка России «Фокус на клиента», она заявила, что стоимость товара на платформах не должна меняться в зависимости от способа оплаты.

«Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека. Если идёт манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — объяснила она.

Речь идёт о скидках и бонусах, которые маркетплейсы предлагают клиентам при оплате картами их банков. По словам Набиуллиной, такие практики «явно нарушают конкурентную среду», — передает RT.

«Если платформа, которая должна быть равноудалённой инфраструктурой, начинает продвигать с помощью своего финансового ресурса продукт финансовой организации, наверное, это тоже не очень правильная конкуренция», — считает глава ЦБ РФ.
маркетплейсы
цены
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить