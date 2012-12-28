Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Минтруд РФ предлагает изменить список профессий для альтернативной службы в армии
Минтруд России предложил пересмотреть перечень профессий, по которым в 2026 году можно будет пройти альтернативную гражданскую службу. В новый перечень включили 363 профессии, предложенные федеральными и местными властями.
В проект включены 363 специальности, сформированные с учетом предложений федеральных и региональных органов власти. Пересмотр списка связан со вступлением в силу с начала года обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
«Количество организаций, в которых возможно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927. Кроме того, расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов России с учетом их традиционного образа жизни и промыслов», — говорится в публикации.
Перечень профессий и организаций, где можно проходить альтернативную службу, утверждается Минтрудом России ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ. Он формируются на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Сведения о численности граждан, в отношении которых было принято решение о замене военной по призыву службы альтернативной гражданской службой, предоставляются Министерством обороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест. По прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы работодатель заключает с ним трудовой договор.
