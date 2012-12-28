Минтруд РФ предлагает изменить список профессий для альтернативной службы в армии

Минтруд России предложил пересмотреть перечень профессий, по которым в 2026 году можно будет пройти альтернативную гражданскую службу. В новый перечень включили 363 профессии, предложенные федеральными и местными властями.