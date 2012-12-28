Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Липецкая вечЁрка: рухнувшие крыши, приговор по делу о стрельбе на Бехтеева и вторая очередь «Петропарка»
В России
27
31 минуту назад
Клеточные кардиостимуляторы помогут восстановиться после инфаркта
Специалисты Московского физико-технического института, НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина и НМИЦ ТИО имени В. И. Шумакова первыми в мире изучили, как образуются электрические связи между пересаженными и собственными клетками сердечной мышцы.
«Исследование представляет собой измерение функционального дефицита в первые мгновения после интеграции трансплантата. Это принципиально новая информация для моделирования рисков аритмий при клеточной терапии. Теперь мы знаем, что есть окно в несколько часов, когда пересаженная ткань электрически уязвима, и эту уязвимость можно и нужно учитывать», — рассказала «Известиям» один из разработчиков, заведующая лабораторией экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Валерия Цвелая.
Как сообщили специалисты, устойчивые контакты между чужими и родными клетками образуются примерно через сутки. В работе же изучен самый уязвимый этап, когда процесс не завершен и может пойти неправильно. Эксперимент позволил получить точные данные, как зарождающиеся межклеточные связи проводят электрические импульсы.
Например, оказалось, что такие контакты работают примерно в 40 раз хуже, чем зрелые. При этом импульс проходит с задержкой почти в 300 миллисекунд, а синхронизация сокращений происходит лишь в 46% случаев.
Полученные данные, считают исследователи, станут базой для создания новых безопасных способов клеточной терапии сердца. Например, биостимуляторов, которые будут задавать нужный ритм. Они могут быть выполнены в виде патчей (своего рода заплаток) или инъекций с суспензией из выращенных клеток.
0
0
0
0
0
Комментарии