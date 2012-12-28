Клеточные кардиостимуляторы помогут восстановиться после инфаркта

Специалисты Московского физико-технического института, НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина и НМИЦ ТИО имени В. И. Шумакова первыми в мире изучили, как образуются электрические связи между пересаженными и собственными клетками сердечной мышцы.

