В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Грузовики на Товарном поезде припаркованы без нарушения правил дорожного движения
Происшествия
Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
В Липецкой области снег будет идти еще один день
Погода в Липецке
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Количество фальшивых пятитысячных купюр снизилось в два раза
Происшествия
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: рухнувшие крыши, приговор по делу о стрельбе на Бехтеева и вторая очередь «Петропарка»
Общество
НЛМК открыл лабораторию и новые аудитории в металлургическом колледже
НЛМК Live
В России
27
31 минуту назад

Клеточные кардиостимуляторы помогут восстановиться после инфаркта

Специалисты Московского физико-технического института, НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина и НМИЦ ТИО имени В. И. Шумакова первыми в мире изучили, как образуются электрические связи между пересаженными и собственными клетками сердечной мышцы.

Разработка поможет создать биологические кардиостимуляторы — выращенные из собственных стволовых клеток пациента фрагменты живой ткани, которые могут заместить поврежденные участки сердца.

«Исследование представляет собой измерение функционального дефицита в первые мгновения после интеграции трансплантата. Это принципиально новая информация для моделирования рисков аритмий при клеточной терапии. Теперь мы знаем, что есть окно в несколько часов, когда пересаженная ткань электрически уязвима, и эту уязвимость можно и нужно учитывать», — рассказала «Известиям» один из разработчиков, заведующая лабораторией экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Валерия Цвелая.

Как сообщили специалисты, устойчивые контакты между чужими и родными клетками образуются примерно через сутки. В работе же изучен самый уязвимый этап, когда процесс не завершен и может пойти неправильно. Эксперимент позволил получить точные данные, как зарождающиеся межклеточные связи проводят электрические импульсы.

 Например, оказалось, что такие контакты работают примерно в 40 раз хуже, чем зрелые. При этом импульс проходит с задержкой почти в 300 миллисекунд, а синхронизация сокращений происходит лишь в 46% случаев.

Полученные данные, считают исследователи, станут базой для создания новых безопасных способов клеточной терапии сердца. Например, биостимуляторов, которые будут задавать нужный ритм. Они могут быть выполнены в виде патчей (своего рода заплаток) или инъекций с суспензией из выращенных клеток.
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
