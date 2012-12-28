Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
В Японии успешно испытали первый беспилотный летающий автомобиль
Первый испытательный полет летающего автомобиля, разработанного японским стартапом SkyDrive Inc., прошел в Токио. В ходе демонстрационного полета аппарат преодолел расстояние примерно в 150 м над Токийским заливом.
В ходе демонстрационного полета аппарат преодолел расстояние примерно в 150 м над Токийским заливом. Он находился в воздухе в течение 3,5 минуты.
Летающий автомобиль SD-05 оснащен аккумуляторами и 12 роторными двигателями с лопастями, похожими на винты у квадрокоптеров. Он рассчитан на трех человек и может преодолеть расстояние от 15 до 40 км.
Благодаря своим габаритам SD-05 может совершать посадку в тех местах, где это не может сделать вертолет. По словам гендиректора SkyDive Томохиро Фукудзавы, стоимость полета в перспективе может быть примерно вдвое больше, чем на такси, а время в пути — в четыре-пять раз меньше.
