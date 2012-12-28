В Японии успешно испытали первый беспилотный летающий автомобиль

Первый испытательный полет летающего автомобиля, разработанного японским стартапом SkyDrive Inc., прошел в Токио. В ходе демонстрационного полета аппарат преодолел расстояние примерно в 150 м над Токийским заливом.