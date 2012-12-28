Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
ФАС получит право забирать контроль над тарифами ЖКХ у регионов-нарушителей
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта, наделяющего ФАС полномочиями ограничивать тарифы ЖКХ в регионах.
«Мы на сегодняшний день хотим — и уже это реализовано в соответствующих предложениях в Думе, — дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», — заявил премьер-министр.
«Соответствующий законопроект принят в первом, по-моему, чтении»,— отметил Мишустин и, обращаясь к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, указал: «Вячеслав Викторович, просим вас еще раз ускорить принятие этого закона. И дальше будем вместе работать, в том числе обсуждать дополнительные меры. Но не забудьте еще раз, это надо делать совместно с регионами».
