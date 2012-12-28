Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Читать все
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Косуля перебегала дорогу на Гагарина и была замечена на Московской
Общество
Родственники погибших в Афганистане липчан были возмущены сугробами у мемориала на площади Героев
Общество
В «Елецком» заметили ушастую сову
Общество
Бутлегера из Подгорного приговорили к трём годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей
Происшествия
Под продажу тюльпанов в Липецке отвели 36 мест
Общество
Скандал на похоронах участника СВО: за мат на кладбище оштрафована сестра погибшего
Происшествия
В Липецкой области единовременная выплата контрактникам Минобороны повышена до миллиона рублей
Общество
21-летняя липчанка заплатила за устройство на работу 350 000 рублей
Происшествия
Читать все
В России
73
сегодня, 14:38

В Госдуме озвучили новый размер социальной пенсии после индексации

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%.

Депутат Госдумы Наталия Полуянова заявила, что средний размер социальных пенсий в России с 1 апреля составит 16 590 рублей, — передает РИА Новости.

Она уточнила, что социальные пенсии в стране проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.

«После индексации средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей. Закон закрепляет право на получение соцпенсии по старости, по случаю потери кормильца, также детьми, оба родителя которых неизвестны, гражданами, имеющими инвалидность, в том числе детьми с инвалидностью», — рассказала парламентарий.

Как отметила депутат, увеличение выплат превысит текущий уровень инфляции. Она добавила: данное решение направлено на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения в условиях меняющейся ситуации в экономике.

Средний размер пенсии россиян на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля, что более чем на 2 тысячи рублей превышает показатель прошлого года — 23 175 рублей, — пишет Газета.Ru. У работающих и неработающих пенсионеров она различается: в первом случае в среднем составляет 23 279 рублей, во втором — 25 678 рублей. Максимальный уровень отмечен в ЦФО, где средний размер пенсии равен 25 484 рубля, — сообщил депутат Алексей Говырин.
пенсия
индексация
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить