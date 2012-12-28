Все новости
В России
33
20 минут назад

РФ увеличила экспорт пшеницы в феврале на 10,6 процентов

Россия с 1 по 20 февраля отгрузила на экспорт 1,66 млн тонн пшеницы.

Россия с 1 по 20 февраля нарастила экспорт пшеницы на 10,6% по сравнению с показателями за аналогичный период в 2025 году, — следует из данных мониторинга Российского зернового союза.

Как рассказала «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в феврале отгрузки пшеницы могут составить 1,8—1,85 млн т против 1,9 млн т в феврале 2025 года.

Всего с 1 по 20 февраля на экспорт из РФ было отправлено 2,06 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 4% больше, чем год назад. В первой декаде рост отгрузок составлял 23%. За этот период РФ экспортировала 10 видов зерновых, зернобобовых и масличных культур, год назад в это время их было 24. Сокращение отгрузок Тюрина связывает в том числе с началом действия с 15 февраля экспортной квоты на зерно, а также с геополитической ситуацией.

Зерновые и зернобобовые культуры за две декады февраля отгружались через 17 портов против 24 годом ранее.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что с 10 по 20 февраля отмечено укрепление цен. Цены на французскую пшеницу выросли на 0,4% до $235 за тонну, на американскую - на 2,1% до $238, на российскую (FOB Новороссийск) увеличились на 0,4% до $233 за тонну.
