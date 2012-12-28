В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Ремонт одного метра дороги между областным и арбитражным судами в Липецке оценили в 47 000 рублей
30-летний мастер по установке окон и дверей собрал с клиентов 200 тысяч рублей и пропал
В России
33
20 минут назад
РФ увеличила экспорт пшеницы в феврале на 10,6 процентов
Россия с 1 по 20 февраля отгрузила на экспорт 1,66 млн тонн пшеницы.
Как рассказала «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в феврале отгрузки пшеницы могут составить 1,8—1,85 млн т против 1,9 млн т в феврале 2025 года.
Всего с 1 по 20 февраля на экспорт из РФ было отправлено 2,06 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 4% больше, чем год назад. В первой декаде рост отгрузок составлял 23%. За этот период РФ экспортировала 10 видов зерновых, зернобобовых и масличных культур, год назад в это время их было 24. Сокращение отгрузок Тюрина связывает в том числе с началом действия с 15 февраля экспортной квоты на зерно, а также с геополитической ситуацией.
Зерновые и зернобобовые культуры за две декады февраля отгружались через 17 портов против 24 годом ранее.
Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что с 10 по 20 февраля отмечено укрепление цен. Цены на французскую пшеницу выросли на 0,4% до $235 за тонну, на американскую - на 2,1% до $238, на российскую (FOB Новороссийск) увеличились на 0,4% до $233 за тонну.
0
0
0
1
0
Комментарии