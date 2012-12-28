Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Общество
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?
Говорит Липецк
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На улице Артёмова повреждён автомобиль «Хавал»
Общество
В Липецке обнаружили и уничтожили 4 килограмма санкционного сыра
Общество
Читать все
В дептрансе мэрии опровергли очевидное: наличие остановки на улице Космонавтов!
Общество
Грузовики на Товарном поезде припаркованы без нарушения правил дорожного движения
Происшествия
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строго режима
Общество
Ремонт одного метра дороги между областным и арбитражным судами в Липецке оценили в 47 000 рублей
Общество
Крышепад в регионе продолжается
Происшествия
30-летний мастер по установке окон и дверей собрал с клиентов 200 тысяч рублей и пропал
Происшествия
Во Льве Толстом появится зелёный лабиринт с арт-объектом
Общество
В Чаплыгинском округе сгорел автомобиль
Происшествия
Читать все
В России
78
сегодня, 11:55

На Кубани предотвращён теракт на военном аэродроме

В Краснодарском крае задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь военный самолёт на одном из аэродромов региона.

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона, — сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что гражданин РФ 1986 года рождения самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР МО Украины в одном из мессенджеров. По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на Кубани. Затем, выполняя очередное задание, задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета, — передает BFM.ru.

При подготовке к теракту мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям: ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
теракт
ФСБ
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить