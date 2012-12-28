В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
сегодня, 11:55
На Кубани предотвращён теракт на военном аэродроме
В Краснодарском крае задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь военный самолёт на одном из аэродромов региона.
Установлено, что гражданин РФ 1986 года рождения самостоятельно вышел на связь с представителем ГУР МО Украины в одном из мессенджеров. По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на Кубани. Затем, выполняя очередное задание, задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета, — передает BFM.ru.
При подготовке к теракту мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям: ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
