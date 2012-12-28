Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Общество
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?
Говорит Липецк
Читать все
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Грузовики на Товарном поезде припаркованы без нарушения правил дорожного движения
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
22-летняя липчанка «заминировала» офис по электронной почте
Происшествия
Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии
Общество
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
13-летняя девочка упала в трамвае и получила травму
Происшествия
В Чаплыгинском округе сгорел автомобиль
Происшествия
В дептрансе мэрии опровергли очевидное: наличие остановки на улице Космонавтов!
Общество
Читать все
В России
25
38 минут назад

Мошенники могут морально давить на жертву после неудачной технической атаки

Дистанционные мошенники оказывают психологическое давление на потенциальную жертву, если техническая атака не удалась.

Мошенники при неудачной попытке взлома устройства могут попытаться обмануть жертву новой легендой, — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но, когда программа запросила доступ к сообщениям, заподозрил неладное — мужчина отключил интернет, удалил файл и тем самым предотвратил взлом телефона.

Но аферисты на этом не остановились. Они стали звонить мужчине под видом сотрудников полиции и убеждать его, что устройство все-таки было взломано, а деньги переведены для спонсирования ВСУ, — передает РИА Новости.

«Поэтому в ситуациях, когда вы смогли распознать мошенничество, важно сохранять бдительность. Попытка может получить продолжение с новой легендой», — говорится в сообщении.
мошенники
аферисты
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить