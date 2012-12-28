В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Мошенники могут морально давить на жертву после неудачной технической атаки
Дистанционные мошенники оказывают психологическое давление на потенциальную жертву, если техническая атака не удалась.
В ведомстве отметили, что мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но, когда программа запросила доступ к сообщениям, заподозрил неладное — мужчина отключил интернет, удалил файл и тем самым предотвратил взлом телефона.
Но аферисты на этом не остановились. Они стали звонить мужчине под видом сотрудников полиции и убеждать его, что устройство все-таки было взломано, а деньги переведены для спонсирования ВСУ, — передает РИА Новости.
«Поэтому в ситуациях, когда вы смогли распознать мошенничество, важно сохранять бдительность. Попытка может получить продолжение с новой легендой», — говорится в сообщении.
