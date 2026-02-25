В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
На Домбае туристы массово жалуются на отравление и ротавирус
На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии туристы массово жалуются на симптомы острой кишечной инфекции.
Путешественники из Москвы пожаловались на тошноту, рвоту и боли в животе через два дня после приезда в Домбай. На данный момент россиянка по имени Юлия и ее спутник лечатся в номере гостиницы самостоятельно. Женщина добивается от организаторов турбазы возращения средств за испорченный отдых.
Другая гостья столицы предположила, что на курорте в Карачаево-Черкесии произошла вспышка ротавируса. По мнению туристов, многие отдыхающие жалуются на симптомы заболевания, но лечатся самостоятельно на дому.
Ранее два десятка туристов отравились в Архызе. Гости рассказали, что людям становится плохо на первый-второй день приезда.
