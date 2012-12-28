Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
В Кемерове у торгового центра обнаружили косулю
Экстренные службы Кемерова спасли косулю, которая вышла к людям. Животное заметили прямо у входа в торговый центр.
Как пишет издание, косули и другие дикие животные периодически заходят в Кемерово, поскольку пойма реки Томь – это природная среда их обитания.
