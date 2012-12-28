Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Российские компании стали чаще оформлять ДМС работникам
«А в 2024 году динамика составила 49% по сравнению с 2023 годом», — отметил он.
Чаще всего добровольное медстрахование предлагали работодатели из сфер нефти и газа, энергетики, тяжелого машиностроения, страхования и химической промышленности.
По данным «Ингосстраха», в 2025 году спрос на ДМС со стороны компаний вырос на 18%, а в 2024 году прирост составил 16%.
«По итогам 2025 года по программам ДМС были застрахованы 1,9 млн человек, в 2024 году — 1,7 млн. Рост наблюдался не только по числу страхователей, но и по числу застрахованных работников», — уточнила директор департамента медицинского страхования компании Анастасия Скурихина.
