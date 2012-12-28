Все новости
В России
12
7 минут назад

В МВД рекомендуют россиянам отключить NFC при редком использовании

МВД предложило жителям России, которые редко пользуются бесконтактной оплатой, отключить функцию NFC на своем смартфоне.

Чтобы защититься от NFC-мошенников, необходимо не устанавливать банковские приложения по непроверенным ссылкам и отключить NFC при редком использовании бесконтактной оплаты, — говорится в материалах МВД РФ.

Правоохранители предупредили об опасности установки банковских приложений по ссылкам из сообщений и писем — необходимо пользоваться только официальными магазинами приложений и сайтами банков.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут просить удалить банковское приложение, а вместо него устанавливать якобы специальное и защищенное по их ссылке. Только мошенники убеждают снимать все деньги и вносить их на «безопасный счет» и выполнять какие-либо действия у банкомата под диктовку. Как отметили в МВД, если звучит фраза «срочно снимите деньги, иначе вы все потеряете» — это обман.

«Не передавайте неизвестным удаленный доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и пин-код карты. Если вам звонят якобы из банка - прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта», — рекомендуют правоохранители.

Также в ведомстве советуют всегда проверять разработчика приложения и адрес сайта, отключить NFC при редком использовании бесконтактной оплаты и включать его только при необходимости, — передает РИА Новости.
