В России
12
7 минут назад
В МВД рекомендуют россиянам отключить NFC при редком использовании
МВД предложило жителям России, которые редко пользуются бесконтактной оплатой, отключить функцию NFC на своем смартфоне.
Правоохранители предупредили об опасности установки банковских приложений по ссылкам из сообщений и писем — необходимо пользоваться только официальными магазинами приложений и сайтами банков.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банка или полиции никогда не будут просить удалить банковское приложение, а вместо него устанавливать якобы специальное и защищенное по их ссылке. Только мошенники убеждают снимать все деньги и вносить их на «безопасный счет» и выполнять какие-либо действия у банкомата под диктовку. Как отметили в МВД, если звучит фраза «срочно снимите деньги, иначе вы все потеряете» — это обман.
«Не передавайте неизвестным удаленный доступ к своему телефону, никому не сообщайте коды из сообщений и уведомлений, трехзначный код и пин-код карты. Если вам звонят якобы из банка - прекратите звонок и перезвоните по номеру телефона с официального сайта», — рекомендуют правоохранители.
Также в ведомстве советуют всегда проверять разработчика приложения и адрес сайта, отключить NFC при редком использовании бесконтактной оплаты и включать его только при необходимости, — передает РИА Новости.
