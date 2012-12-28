Все новости
В России
37
27 минут назад

В РФ хотят создать перечень разрешенных игрушек для детских садов

По сообщению Минпросвещения, в России также начнут действие рекомендации по воспитанию детей.

Минпросвещения РФ создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка, — рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — заявил Кравцов.

По его словам, благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны, — передает РИА Новости.

Ранее Минпросвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.
игрушки
детский сад
0
0
0
0
0

