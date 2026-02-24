Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
сегодня, 11:33
В СК РФ назвали причиной взрыва у Савеловского вокзала Москвы самоподрыв преступника
Устроивший взрыв возле машины ДПС в Москве злоумышленник погиб на месте.
По данным МВД, один сотрудник Госавтоинспекции погиб, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу. На место происшествия прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев.
В пресс-службе МВД заявили, что инцидент произошел около 00:05. По версии ведомства, к сотрудникам Госавтоинспекции, находившимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла «детонация неизвестного устройства».
Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — «Незаконный оборот взрывных устройств».
Изначально сообщалось, что подозреваемому удалось скрыться, однако при дальнейшем изучении записей камер видеонаблюдения и осмотре места происшествия следователи пришли к выводу, что злоумышленник скончался на месте взрыва.
Следственный комитет устанавливает личность мужчины, который произвел самоподрыв возле полицейского автомобиля у Савеловского вокзала Москвы, — пишет Следком. Назначены генетическая, медицинская и взрывотехническая экспертизы, — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Кроме того, устанавливаются другие причастные к взрыву, — передает Bfm.ru.
Первые сообщения о взрыве появились вскоре после полуночи. Очевидцы писали о громком хлопке на площади у вокзала.
По предварительным данным, мужчина был одет в черную одежду и носил короткую стрижку. Сообщалось, что он вел видеосъемку происходящего непосредственно перед детонацией.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что погибший — старший лейтенант полиции Денис Братущенко. По ее словам, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года, был женат и воспитывал двоих несовершеннолетних детей, — пишет «Газета.Ru».
