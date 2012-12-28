Посевная-2026: липецкие аграрии готовятся к весеннему севу с Ростсельмаш

Липецкие аграрии активно готовятся к началу посевной кампании: в нынешнем году планируется засеять более 1,4 миллиона гектаров посевных площадей, почти половина – зерновые и зернобобовые.

Вопросы предстоящей посевной и итоги кампании 2025 года обсудили сельхозпроизводители Липецкой области на отраслевом семинаре, который прошел в Грязях. Один из основных вопросов – парк агротехники и его обновление. По данным министерства сельского хозяйства Липецкой области в посевных работах будет задействовано 1,8 тысячи зерноуборочных комбайнов 4,8 тысячи тракторов, более 1,5 тысячи сеялок и культиваторов, 1,2 тысячи кормоуборочных комбайнов. Готовность техники проверена уже на 91%.

Аграрии продолжают обновлять парк своей техники: только через агролизинг в 2025 году они приобрели 79 единиц – это треть купленного спецтранспорта. Выбору техники уделяется особое внимание – она должна быть надежной, не подвести в ответственный момент. Во многом от ее качества зависит эффективность работы в полях, урожайность культур: без современной мощной техники сложно подготовить оптимальные условия для будущих посевов. Здесь агромашины Ростсельмаш занимают особое место среди российских производителей сельскохозяйственной техники. Этот бренд отличается надежностью, эффективностью и простотой в использовании. Продукция компании уже давно завоевала доверие у липецких сельхозпроизводителей.





Участие Ростсельмаш в семинарах-совещаниях о подготовке к новым посевным стало традицией. После подведения итогов своей работы в 2025 году компания отметила партнеров, которые получили высокие результаты с помощью техники Ростсельмаш. Так, лучшим партнером компании стал ООО «Агроконсалтинг», которое пополнило свой парк спецтехники сразу тремя комбайнами TORUM 785. Лучшим механизатором отмечен Владимир Уколов, который работает в ООО «Новолипецкое» - высоких показателей во время прошлогоднего сезона он достиг благодаря комбайну ACROS 595 Plus.

- В компании «Агроконсалтинг» я работаю полтора года, а в сельском хозяйстве уже более 15 лет. О плюсах техники Ростсельмаш знаю не понаслышке. При выборе новых комбайнов выбор однозначный – только в прошлом году приобрели сразу три машины TORUM 785. Ценим за надежность и качество. Даже когда приходится обращаться в сервисную службу – для того же техосмотра, ремонта, ребята реагируют очень быстро. Для нас это важно: посевные площади занимают около 20 тысяч гектаров, выращиваем пшеницу, овес, рапс, сою, кукурузу, подсолнечник. Для каждой культуры своя специфика работы, без надежной техники сложно достичь успеха, рассказал представитель ООО «Агроконсалтинг» Алексей Гревцев.

Хорошо отзываются о комбайне и механизаторы, которые на нем работают, отметил Алексей Гревцев: для грамотных специалистов, которые прошли обучение, эта техника является простой в управлении, а работать в кабине комфортно.

Лучшим механизатором стал Владимир Уколов, который работает в ООО «Новолипецкое» с 2016 года.

- Первым комбайном от Ростсельмаш для меня стал TORUM 750 – его приобрели в 2021 году. С тех пор для меня он стал практически родным. Пятый год на нем работаю, не подводит. Им мы убираем и ячмень, и пшеницу, и кукурузу, и рапс, и овес. Он надежный, мощный, работает без поломок. Но большой намолот зерна в страду 2025 года был с помощью ACROS 595 Plus. Качественная машина.

Горячие дни посевной не за горами: справляться с капризами погоды, сложной работой аграриям обязательно поможет техника Ростсельмаш.



