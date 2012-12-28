В Пермском крае присудили штраф владельцу кафе за отравление шаурмой 87 человек

Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
В Пермском крае суд вынес приговор в отношении владельца кафе по делу об отравлении 87 человек.
Установлено, что индивидуальный предприниматель является владельцем трех кафе в Кунгуре. С 29 января по 30 января 2025 года продукцией заведения отправились 87 человек. Им диагностировали сальмонеллёз и сопутствующие ему заболевания.
В ходе следствия выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе отсутствие бактерицидного оборудования и несоблюдение поточности технологического процесса, в результате которого допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе и местах их хранения, нашли бактерию сальмонеллу кишечную.
Расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Во время предварительного следствия имущества осужденного арестовали на сумму более 800 тысяч рублей.
