сегодня, 09:59
В Госдуме предлагают ограничить режим самозанятых услугами для физлиц
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых после завершения эксперимента в 2029 году.
По его словам, после завершения текущего эксперимента применение специального налога следует оставить только для тех, кто работает с частными клиентами, например для нянь, репетиторов и помощников по хозяйству. Кроме того, право на использование статуса предлагается сохранить за арендодателями жилой и коммерческой недвижимости.
«Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам», — подчёркивается в тексте письма.
Депутат признаёт, что формат доказал свою востребованность благодаря удобной регистрации и отсутствию отчётности, однако практика выявила ряд системных проблем. В частности, недобросовестные работодатели часто подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми.
Помимо этого, вызывает опасения недостаточная социальная защищённость таких работников: они не формируют пенсионные права, а механизм добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности заработал лишь с 1 января 2026 года.
