19 минут назад
Житель Воронежа смыл джинсы в унитаз и оставил многоэтажку без воды
Житель Воронежа, пережив напряжённую ночь, случайно смыл в унитаз свои джинсы, что оставило без водоснабжения целую многоэтажку. Молодой человек не обратил внимания, как его штаны оказались в сливе, и по привычке нажал на кнопку слива.
Штаны ушли в общий стояк и забили канализацию. Уже утром дом столкнулся с коммунальной аварией: воду перекрыли, жильцы начали жаловаться, пришлось вызывать аварийную бригаду и менять трубы. Теперь виновнику «туалетного перформанса» может грозить счёт минимум на 500 тысяч рублей. Эти расходы, вероятно, взыщут через суд.
