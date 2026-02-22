Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
В мире
28
28 минут назад
В Японии во время фестиваля пострадали шесть человек
Инцидент произошел 21 февраля около 22:00 по местному времени (16:00 мск) в храме Сайдайдзи Каннон-ин. Фестиваль, известный как «праздник обнаженных», ежегодно собирает тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки «синги», которые, по поверью, приносят удачу.
По предварительным данным, травмы были получены в давке после того, как палочки бросили в толпу. В результате шесть мужчин попали в больницы, трое из них были без сознания. В этом году в мероприятии участвовали около 10 тысяч человек. Обстоятельства происшествия уточняются.
