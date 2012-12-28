Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
В РФ с 1 марта будут блокировать сайты с онлайн-продажами табака
"Реализация полномочий <…> осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками", — говорится в документе.
Новая мера коснется табака, никотинсодержащей продукции и устройств для его потребления, а также вейпов и кальянов, которые запрещено продавать в рознице дистанционным способом.
Такой же подход с 2018 года действует в отношении этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции.
