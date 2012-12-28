Все новости
В России
3 минуты назад

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 6 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых, передает РИА Новости.

"В среду утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до шести тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от исполина", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края в настоящее время не зафиксировано.
