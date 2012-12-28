Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
В России
3 минуты назад
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 6 км
"В среду утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до шести тысяч метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от исполина", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края в настоящее время не зафиксировано.
