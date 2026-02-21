Все новости
В России
35
28 минут назад

Россиян могут оштрафовать за ночную стирку

Россиянам может грозить штраф за работу стиральной машины в ночное время при превышении допустимого уровня шума. Об этом сообщает эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает Газета.ру.

По его словам, некоторые люди включают стиральные машины после 23:00 в целях экономии электроэнергии, однако во время отжима такая техника может издавать шум до 70 децибел, что выше установленных лимитов СанПиН. Кроме того, вибрация от работы стиральной машины может передаваться по стенам и трубам, мешая соседям спать.

«За такой шум в Москве могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей, а в Петербурге — до 5 тыс. рублей», — предупредил эксперт.

Если региональные нормы не установлены, применяется статья 6.4 КоАП РФ, предусматривающая штраф до 1 тыс. рублей, добавил Бондарь.
