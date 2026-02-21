В России
Россиян могут оштрафовать за ночную стирку
По его словам, некоторые люди включают стиральные машины после 23:00 в целях экономии электроэнергии, однако во время отжима такая техника может издавать шум до 70 децибел, что выше установленных лимитов СанПиН. Кроме того, вибрация от работы стиральной машины может передаваться по стенам и трубам, мешая соседям спать.
«За такой шум в Москве могут оштрафовать на сумму до 2 тыс. рублей, а в Петербурге — до 5 тыс. рублей», — предупредил эксперт.
Если региональные нормы не установлены, применяется статья 6.4 КоАП РФ, предусматривающая штраф до 1 тыс. рублей, добавил Бондарь.
