Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обрушение крыши на автозаводе, вытащенный из полыньи и река на Неделина
Общество
Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления
Происшествия
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы
Происшествия
Читать все
В январе заметно выросли цены на овощи, правовые услуги, взносы на капремонт
Экономика
Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке
Общество
В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы
Общество
«ГАЗель» с пассажирами застряла на сельской дороге: людей вызволяли спасатели
Общество
Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей
Общество
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
Фиктивная прописка иностранца обернулась судимостью и штрафом
Происшествия
По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура
Происшествия
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
22
20 минут назад

В России подешевела долгосрочная аренда

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в январе 2026 года составила 34,9 тыс. рублей в месяц — это немногим меньше (-1%), чем в том же месяце прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в «Авито Недвижимости».

Заметнее всего цены снизились в Челябинске (-9%), Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве (-8%), Перми (-5%). Среди городов-миллионников дешевле всего аренда жилья в отчетном месяце обходилась в Воронеже (25,3 тыс. рублей), Челябинске (25,6 тыс. рублей), Краснодаре (27,6 тыс. рублей), Волгограде (28 тыс. рублей) и Омске (28,3 тыс. рублей). 

«На фоне улучшения условий по рыночной ипотеке в столице постепенно начинается переток спроса из долгосрочной аренды в продажу. Москвичи активнее ищут возможности улучшить жилищные условия через покупку жилья на первичном и вторичном рынке, чем с помощью длительной аренды», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить