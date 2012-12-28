В России
22
20 минут назад
В России подешевела долгосрочная аренда
Заметнее всего цены снизились в Челябинске (-9%), Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве (-8%), Перми (-5%). Среди городов-миллионников дешевле всего аренда жилья в отчетном месяце обходилась в Воронеже (25,3 тыс. рублей), Челябинске (25,6 тыс. рублей), Краснодаре (27,6 тыс. рублей), Волгограде (28 тыс. рублей) и Омске (28,3 тыс. рублей).
«На фоне улучшения условий по рыночной ипотеке в столице постепенно начинается переток спроса из долгосрочной аренды в продажу. Москвичи активнее ищут возможности улучшить жилищные условия через покупку жилья на первичном и вторичном рынке, чем с помощью длительной аренды», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев.
