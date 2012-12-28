В России
Поступления в бюджет от налога с процентов по вкладам выросли втрое
В 2025 году в бюджет РФ поступило 320,2 млрд рублей от налога на доходы по вкладам (против 110,7 млрд за 2024-й), рассказали «Известиям» в Минфине.
Кроме того, граждан привлекала высокая доходность по вкладам. Средняя ставка по ним в 2024-ом доходила до 21%. По данным ВЦИОМ, депозиты есть практически у каждого третьего жителя страны (30%).
В 2026-ом доходы бюджета от процентов по вкладам прогнозируются на уровне 567,6 млрд рублей, а в 2027-ом — 305,4 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.
