Поступления в бюджет от налога с процентов по вкладам выросли втрое

В 2025 году в бюджет РФ поступило 320,2 млрд рублей от налога на доходы по вкладам (против 110,7 млрд за 2024-й), рассказали «Известиям» в Минфине.



Причина такой тенденции заключается в том, что объем средств населения в банках заметно увеличился, сказал главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Также россияне переводили деньги с рынка ценных бумаг на депозиты и откладывали крупные покупки из-за высокой стоимости кредитов, отметил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.Кроме того, граждан привлекала высокая доходность по вкладам. Средняя ставка по ним в 2024-ом доходила до 21%. По данным ВЦИОМ, депозиты есть практически у каждого третьего жителя страны (30%).В 2026-ом доходы бюджета от процентов по вкладам прогнозируются на уровне 567,6 млрд рублей, а в 2027-ом — 305,4 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.