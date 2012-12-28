Все новости
В России
7
6 минут назад

Оптовая стоимость яиц из-за Масленицы выросла более чем на 80%

В преддверии Масленицы и Пасхи оптовые цены на куриные яйца в Москве взлетели до 110 рублей за десяток.

Оптовые цены на яйца в Москве резко выросли: по состоянию на 15 февраля десяток яиц категории С1 обходился покупателям оптом в 110 рублей.

Это связано с сезонным ростом потребления из-за начавшейся Масленицы и приближения Пасхи, — передает Bfm.ru.

Уточняется, что цена на категории С1 в оптовой закупке в Москве за месяц увеличилась на 83,3%, до 110 рублей, а за год — на 89,7%. Вместе с тем производители из-за кратного снижения рентабельности начали корректировать поголовье кур, постепенно замедляя выпуск продукции.

По данным Росстата, отмечается и увеличение потребительских цен. На 16 февраля стоимость десятка яиц в рознице составила в среднем 98,8 рубля, увеличившись на 5,7% за месяц и на 20,2% за полгода.

В Минсельхозе заявляют, что ситуация с этим продуктом в России в целом стабильна. На 18 февраля яйца первой категории у производителей стоили 74,5 рублей за десяток, второй — 56,9 рублей. Год к году значения сократились на 5,7% и 15,8% соответственно, добавляют в министерстве.
яйца
цены
экономика
Масленица
