В Госдуме предлагают заменить одноразовые бахилы на трапы и коврики

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев выступил против обязательного использования бахил в медицинских учреждениях. Использование бахил в больницах и поликлиниках создает больше проблем, чем пользы.