сегодня, 13:56
В Госдуме предлагают заменить одноразовые бахилы на трапы и коврики
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев выступил против обязательного использования бахил в медицинских учреждениях. Использование бахил в больницах и поликлиниках создает больше проблем, чем пользы.
По его словам, полиэтиленовые бахилы неудобны в использовании: «они теряются, из них выливается грязь, о них запинаются, на них поскальзываются». Альтернативой бахилам, по его мнению, могут быть грязезащитные трапы и коврики,— передает ТАСС.
Использование альтернативных способов защиты от загрязнений при этом требует больше затрат, однако, по словам Башанкаева, это того стоит, поскольку бахилы лишь помогают донести грязь как можно дальше от входа.
«Это гораздо выгоднее, чем тратить деньги на бахилы и собирать большое количество грязи во входных группах и самих больницах», — заявил он.
Ранее в управления Роспотребнадзора некоторых регионов стали поступать жалобы на медучреждения из-за принуждения к приобретению разовых бахил. Отказ в доступе в лечебное или образовательное учреждение из-за отсутствия бахил является незаконным — согласно ч. 2 ст. 16 федерального закона «О защите прав потребителей».
Потребитель вправе отказаться от их оплаты, а если они уже оплачены — потребовать возврата уплаченной суммы.
Некоторые частные клиники участвуют в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Соответственно, они обязаны предоставлять помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
Помощь можно получить в любом регионе России, а не только в том, где был выдан полис. Включенные в реестр клиник, работающих в системе ОМС, организации получают оплату от Фонда ОМС за каждую услугу, оказанную клиенту по полису. В обслуживании отказать они не могут.
