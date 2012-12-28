Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Читать все
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
Липчанин отсудил за пальто его двойную цену
Общество
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы
Происшествия
57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе
Происшествия
Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Происшествия
Съехавший в кювет «УАЗ Патриот» доставали спасатели
Происшествия
«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге
Происшествия
Читать все
В России
49
37 минут назад

Российская фигуристка Петросян прошла допинг-контроль после произвольной программы на ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян была вызвана на допинг-контроль после произвольной программы олимпийского турнира в Милане.

После завершения произвольной программы у женщин на Олимпийских играх в Милане российская фигуристка Аделия Петросян получила уведомление о необходимости пройти допинг-тест, — передает РИА Новости.

В итоговом протоколе соревнований 18-летняя россиянка расположилась на шестой строке. Ее суммарный балл за два дня состязаний составил 214,53. Выступление Петросян в произвольной оказалось смазанным из-за единственного, но критического недочета: спортсменка не справилась с четверным тулупом, недокрутив его и упав. Вся остальная часть программы была исполнена чисто и без замечаний.

Триумфаторами турнира стали фигуристки из США и Японии. Золотую медаль завоевала Алиса Лю, представляющая Соединенные Штаты. Серебро у Каори Сакамото, а бронза досталась ее соотечественнице Ами Накаи. Как поясняется в сообщении, Петросян была выбрана для прохождения антидопинговой процедуры в строгом соответствии с правилами, установленными Международным олимпийским комитетом.

Российская фигуристка также была приглашена организаторами для участия в показательных выступлениях. Они состоятся 21 февраля.

Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на зимних Олимпийских играх.
спорт
фигурное катание
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить