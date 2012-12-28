«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
В России
Российская фигуристка Петросян прошла допинг-контроль после произвольной программы на ОИ
Российская фигуристка Аделия Петросян была вызвана на допинг-контроль после произвольной программы олимпийского турнира в Милане.
В итоговом протоколе соревнований 18-летняя россиянка расположилась на шестой строке. Ее суммарный балл за два дня состязаний составил 214,53. Выступление Петросян в произвольной оказалось смазанным из-за единственного, но критического недочета: спортсменка не справилась с четверным тулупом, недокрутив его и упав. Вся остальная часть программы была исполнена чисто и без замечаний.
Триумфаторами турнира стали фигуристки из США и Японии. Золотую медаль завоевала Алиса Лю, представляющая Соединенные Штаты. Серебро у Каори Сакамото, а бронза досталась ее соотечественнице Ами Накаи. Как поясняется в сообщении, Петросян была выбрана для прохождения антидопинговой процедуры в строгом соответствии с правилами, установленными Международным олимпийским комитетом.
Российская фигуристка также была приглашена организаторами для участия в показательных выступлениях. Они состоятся 21 февраля.
Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на зимних Олимпийских играх.
