На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
В Липецке сегодня выпало пять миллиметров осадков, в Ельце – девять
Погода в Липецке
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
31-летний липчанин украл телефон из раздевалки и подарил его своей девушке
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Липчанин отсудил за пальто его двойную цену
Общество
57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе
Происшествия
«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге
Происшествия
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
В мире
16
13 минут назад

Власти США продлили действие антироссийских санкций еще на год

Власти Соединенных Штатов вновь продлили срок действия антироссийских санкций. Действие ограничительных мер против России продлено на год.

США на год продлили срок действия санкций, ранее введенных в отношении России. Соответствующий указ 19 февраля опубликован на сайте управления по контролю за иностранными активами США, его подписал американский лидер Дональд Трамп, — пишут «Известия».

Уточняется, что рестрикции введены на фоне конфликта на Украине. Согласно пояснительной записке документа, действия РФ якобы представляют угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Решение затронуло санкции, введенные администрацией бывшего президента страны Джо Байдена в феврале 2022 года, а также администрацией Трампа в 2018 году и администрацией еще одного экс-лидера США Барака Обамы в 2014 году, — пишет «Газета.Ru».

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

В январе Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

Накануне спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Вашингтон отменит антироссийские санкции, поскольку они невыгодны американской экономике.
санкции
США
политика
