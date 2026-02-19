«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Власти США продлили действие антироссийских санкций еще на год
Власти Соединенных Штатов вновь продлили срок действия антироссийских санкций. Действие ограничительных мер против России продлено на год.
Уточняется, что рестрикции введены на фоне конфликта на Украине. Согласно пояснительной записке документа, действия РФ якобы представляют угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
Решение затронуло санкции, введенные администрацией бывшего президента страны Джо Байдена в феврале 2022 года, а также администрацией Трампа в 2018 году и администрацией еще одного экс-лидера США Барака Обамы в 2014 году, — пишет «Газета.Ru».
«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.
В январе Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.
Накануне спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Вашингтон отменит антироссийские санкции, поскольку они невыгодны американской экономике.
