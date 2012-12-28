«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
В России
55 минут назад
В Амурской области пропал вертолет Robinson
По данным МЧС, инцидент произошел в Ромненском муниципальном образовании, где вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка и пропал в пути следования.
Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка и исчез. До настоящего времени местонахождение летательного аппарата неизвестно.
Для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в количестве 39 человек и 14 единиц техники, в том числе 2 беспилотных летательных аппарата, — отмечается в сообщении ведомства.
МЧС продолжает мониторить ситуацию и предпринимать все необходимые меры для обнаружения вертолета и его пассажиров.
