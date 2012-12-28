«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
В России
Ученые предложили печатать космические детали с помощью биоразлагаемого пластика
В основе технологии — композитная нить из металлического порошка и биоразлагаемого пластика, который выполняет роль связующего. После создания заготовки его удаляют посредством отжига.
«Процесс печати производится на оборудовании, специально разработанном для этих целей. После изготовления заготовки ее отжигают в вакуумной печи для удаления полимерной матрицы. Следом происходит главный этап — спекание при температуре чуть выше +700 градусов, что почти в два раза ниже, чем при традиционном способе обработки», — рассказал научный сотрудник лаборатории «Аддитивных и цифровых технологий полимер-композиционных материалов» ИМЕТ РАН Сергей Еремин.
При таком нагреве, сообщил он, алюминий плавится и запускает самоподдерживающуюся реакцию с другими металлами. Полученные монолитные изделия плавятся только при нагреве свыше 1300 градусов.
Как отметили эксперты, новая технология открывает возможность упростить процесс производства и снизить себестоимость таких компонентов, как камеры сгорания двигателей, сопла ракет или лопатки авиационных турбин. Такие прочные тугоплавкие материалы востребованы для защиты космических кораблей от перегрева при входе в плотные слои атмосферы и в конструкциях гиперзвуковых аппаратов.
