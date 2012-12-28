Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
Улица Папина замерла из-за лобового столкновения
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину
Происшествия
ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Читать все
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Снегопад в Липецкой области закончится к утру
Погода в Липецке
Жильцы дома по улице Интернациональной за полгода оставили 89 заявок по вопросу отопления
Общество
Бензин продолжил дорожать в Липецкой области
Общество
В Липецкой области дорожали почти все овощи, дешевела молочная продукция
Экономика
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Агрокластер Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» наращивает производство
Общество
Двоих заболевших корью вахтовиков выписали из больницы
Здоровье
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
В Долгоруковском округе утром горел дом
Происшествия
Читать все
В России
32
41 минуту назад

Ученые предложили печатать космические детали с помощью биоразлагаемого пластика

Исследователи Института металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН разработали экономичный способ 3D-печати деталей для авиа- и космической техники. Метод позволяет изготавливать прочные термоупругие изделия без дорогой высокотемпературной обработки, сообщают «Известия».

В основе технологии — композитная нить из металлического порошка и биоразлагаемого пластика, который выполняет роль связующего. После создания заготовки его удаляют посредством отжига.

«Процесс печати производится на оборудовании, специально разработанном для этих целей. После изготовления заготовки ее отжигают в вакуумной печи для удаления полимерной матрицы. Следом происходит главный этап — спекание при температуре чуть выше +700 градусов, что почти в два раза ниже, чем при традиционном способе обработки», — рассказал научный сотрудник лаборатории «Аддитивных и цифровых технологий полимер-композиционных материалов» ИМЕТ РАН Сергей Еремин.

При таком нагреве, сообщил он, алюминий плавится и запускает самоподдерживающуюся реакцию с другими металлами. Полученные монолитные изделия плавятся только при нагреве свыше 1300 градусов.

Как отметили эксперты, новая технология открывает возможность упростить процесс производства и снизить себестоимость таких компонентов, как камеры сгорания двигателей, сопла ракет или лопатки авиационных турбин. Такие прочные тугоплавкие материалы востребованы для защиты космических кораблей от перегрева при входе в плотные слои атмосферы и в конструкциях гиперзвуковых аппаратов.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить