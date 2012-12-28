В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Региональный Минтранс меняет расписание четырех пригородных маршрутов: №№ 103, 124, 128, 129
В России
29
31 минуту назад
Импорт вина в РФ в 2025 году упал до пятилетнего минимума
Импорт винодельческой продукции в Россию по итогам 2025 года снизился на 15–16% год к году и достиг минимума как минимум за последние пять лет.
По итогам 2025 года импорт винодельческой продукции в Россию — тихих, игристых и ликерных вин, а также коньяка — снизился на 15–16% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордного как минимум за последние пять лет уровня, — говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Снижение импорта и удорожание этой продукции происходит на фоне защитных мер — пошлин на вино из недружественных стран и акцизов, которые заметно выросли в последние годы. По прогнозу аналитиков, уже в 2026 году российский покупатель не сможет найти в магазине иностранное вино дешевле 600 рублей.
Потребитель все больше разворачивается в сторону отечественного вина: его узнаваемость, конкурентоспособность и доступность повысились за последние годы, констатируют в НКР. По предварительным оценкам, тихие вина заняли свыше 60% от общего объема розничных продаж в этой категории, а игристые — более 70%. В предприятиях HoReCa — ресторанах, кафе, отелях и другом общепите — российское вино заняло в литрах 47%.
Производство винодельческой продукции растет. В 2025 году оно увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом, до 65,7 млн дал (включая не только вино, но и коньяк). Но, несмотря на рост производства, участники рынка отмечают, что для полного удовлетворения спроса продукции пока недостаточно. О том, что российских вин для продажи не хватает, рассказывал в апреле прошлого года на круглом столе в Совете Федерации президент одного из крупнейших отечественных дистрибьюторов и импортеров вина Simple Group Максим Каширин. Для полного замещения импорта российским виноделам по меньшей мере не хватает отечественного сырья, объяснял президент винного дома «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. По его словам, высадка новых виноградников идет полным ходом, но для того чтобы достаточно нарастить урожаи, понадобится еще не один год.
В 2026 году снижение импорта, по прогнозам НКР, продолжится, хотя его темпы замедлятся.
В НКР связывают снижение импорта и рост цен с пошлинами на вино из недружественных стран и повышением акцизов. По прогнозу аналитиков, в 2026 году покупателям будет сложно найти в магазинах иностранное вино дешевле 600 руб. С января акцизы на тихие вина выросли на 31%, до 148 рублей за 1 литр, на игристые — на 28%, до 160 рублей за 1 литр. В агентстве считают, что это продолжит давить на цены, поэтому недорогой сегмент в основном останется за российскими производителями.
Всего, по предварительным оценкам агентства, в рознице тихие российские вина заняли свыше 60% продаж в категории, игристые — более 70%, а в HoReCa доля российского вина составила 47% в литрах. Производство винодельческой продукции в России в 2025 году выросло на 7%, до 65,7 млн дал, но участники рынка указывают, что предложения пока не хватает для полного замещения импорта. В частности, представители отрасли ранее говорили о дефиците собственного сырья и о том, что наращивание урожая потребует нескольких лет.
0
0
0
0
0
Комментарии