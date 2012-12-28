В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
В школах Александровска отменили уроки до 24 февраля из-за нападения
После происшествия в школе №1 города Александровска на место прибыли представители Министерства образования и науки Пермского края. Принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска.
Сейчас на место происшествия выехали из Перми специалисты министерства из отделов профилактики детского и семейного неблагополучия и обеспечения безопасности образовательных учреждений. Также в Александровск направлены руководитель Соликамского филиала краевого психологического центра и два психолога. Кроме того, начата работа комиссии по выяснению причин случившегося.
19 февраля семиклассник из-за неприязненных отношений ударил в школе ножом своего ровесника. По данному факту возбуждено уголовное дело, ситуацию взяла на контроль прокуратура. С виновником инцидента идут следственные действия.
Сейчас пострадавший на вертолете санитарной авиации доставлен из Александровска в больницу Березников. Его состояние оценивается как тяжелое, ему делают операцию. Во всех школах Пермского края усилены меры безопасности.
