В МВД хотят ограничить снятие наличных на кассе и переводы по NFC
МВД предлагает ввести период охлаждения при снятии наличных на кассах в магазинах, а также ограничить переводы через NFC-технологии до 50 тысяч рублей в день.
«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тысяч рублей в день», — отметил он.
Храпов отметил, что схемы с использованием дропперов продолжают трансформироваться. По его данным, пострадавшие нередко снимают средства в кассе и передают их курьерам мошенников либо переводят деньги на карты дропперов при помощи NFC — как прямым, так и обратным способом. При этом в настоящее время отсутствуют как период охлаждения при снятии наличных, так и ограничения по сумме, — передает ТАСС.
Глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина 18 февраля сообщила, что Банки России ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч подозрительных операций. Она также отметила, что преступники регулярно приспосабливаются к новым мерам киберзащиты. При этом основным каналом мошеннических атак остается телефон, — пишут «Известия».
