Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
В России
33
27 минут назад
В более чем 20 регионах объявили карантин в школах и детсадах из-за ОРВИ
В более чем 20 российских регионах частично закрыли на карантин детские учреждения — школы и детсады — из-за роста заболеваемости ОРВИ, подсчитала газета «Известия», опираясь на данные региональных управлений Роспотребнадзора, местных властей и сообщения СМИ.
Также ограничения ввели в Ленинградской, Псковской, Новосибирской и Нижегородской областях, Забайкальском, Пермском и Приморском краях, Карелии, Якутии, Коми и других регионах.
Профилактические мероприятия, в том числе закрытие детских учреждений на карантин, помогают избежать массовости заболевания ОРВИ, пояснил «Известиям» врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Конец февраля – начало марта — это стандартно второй, даже третий подъем заболеваемости, в том числе и гриппозной инфекции», — сказал он.
Пик заболеваемости обычно приходится на начало весны, добавил врач. Он считает, что сейчас число заболевших будет увеличиваться.
0
0
0
0
0
Комментарии