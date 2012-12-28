Житель Грязей пошел под суд за поджог машины жены оппонента

Грязинец поссорился из-за денег с жителем Кузьминских Отвержек и решил отомстить.

Перед судом предстанет 38-летний житель Грязей, обвиняемый в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Обвинительное заключение прокуратура Липецкого района утвердила по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Дело расследовали полицейские.Как установило следствие, в 2023 году грязинец поссорился с жителем села Кузьминские Отвержки из-за денег, и за несколько дней до нового 2024 года приехал к дому своего оппонента и сжег автомобиль «Шевроле Круз» его жены. При этом поджигатель был пьян.«Используя бензин и зажигалку, злоумышленник поджег левое переднее колесо машины и, убедившись, что она загорелась, скрылся с места преступления. Автомобиль был полностью уничтожен огнем. Причиненный ущерб оценен в 755 тысяч рублей и до сих пор не возмещен. Стоит отметить, что обвиняемый уже был судим», — рассказали в прокуратуре.Обвиняемому в поджоге грозит до пяти лет лишения свободы.