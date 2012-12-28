Все новости
В России
58
45 минут назад

В Росстате зафиксировали среднюю зарплату свыше 200 тысяч рублей в двух регионах

Доходы их жителей в два-три раза обогнали средние показатели по стране.

Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей зафиксирована уже в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области, — передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников по полному кругу: Магаданская область — 244 130 рублей, Чукотский автономный округ — 211 768 рублей», — говорится в материалах.

Свыше ста тысяч рублей также получают жители Москвы (171 302 рубля), Ямало-Ненецкого АО (157 915 рублей), Республики Саха (139 623 рубля), Сахалинской области (138 905 рублей), Камчатского края (137 347 рублей), Ненецкого АО (133 653 рубля), Ханты-Мансийского АО (120 315 рублей), Мурманской области (119 698 рублей), Санкт-Петербурга (116 764 рубля), Московской области (116 353 рубля), Красноярского края (103 946 рублей), Забайкальского края (103 544 рубля), Амурской области (103 471 рубль), — следует из данных.

Статистика представлена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда (с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации), компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.
