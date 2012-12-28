За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей
Житель Кузбасса приехал в ГИБДД на перетонированном автомобиле
Водителя тут же оштрафовали.
«На водителя составили протокол за эксплуатацию автомобиля с несоответствующей светопропускаемостью стекол. Нарушение устранили на месте — тонировочную пленку сняли. Кроме того сотрудники ДПС привлекли водителя к административной ответственности», — пишет издание.
По правилам, светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. За нарушение этой нормы грозит штраф.
