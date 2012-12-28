В России
В Госдуме обязали операторов отключать связь по требованию ФСБ
Нововведения предусматривают, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ.
Изменения предлагается внести в закон «О связи».
Законопроектом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России, — передает ТАСС.
