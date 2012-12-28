В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
В Ленинградской области произошло обрушение в здании военной комендатуры
В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области произошло обрушение.
По данным портала 78.ru, тело еще одного человека достали из-под завалов. Идет разбор. По предварительной информации, причиной взрыва стал не БПЛА.
«Одного придавило бетонной плитой — погибший, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, одного еще ищут», — сообщает источник здания.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в Сертолово после взрыва в здании военной комендатуры. В здании площадью 15 на 50 квадратных метров произошёл взрыв, после чего обрушились второй и третий этажи, а также чердачные перекрытия. На месте сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил обрушение в здании военной полиции. Он уточнил, что на месте происшествия приступили к разбору завалов и спасении пострадавших.
«На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются», — написал он в Telegram-канале.
