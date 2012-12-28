В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
В Таиланде шестеро российских туристов пострадали при падении лифта в отеле
Уточняется, что речь идет о четырехзвездочном отеле Tuana Hotels Casa Del Sol.
«Авария лифта произошла 16 февраля во второй половине дня. В лифт гостиницы Tuana Hotels Casa del Sol в районе Ката вошли шестеро российских туристов, трое мужчин, две женщины и восьмилетняя девочка. Лифт начал подниматься и внезапно упал с небольшой высоты вниз, остановившись чуть ниже первого этажа», — рассказали в управлении полиции.
По информации правоохранителей, все находившиеся в лифте россияне получили легкие травмы. При этом один из мужчин и восьмилетняя девочка жаловались на боли в спине, и медики, прибывшие на место для оказания помощи, поместили их на носилки в качестве превентивной меры на случай травм позвоночника, при которых нельзя менять положение пострадавшего.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, — заявили агентству в полиции.
