Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Мозаичный пешеходный переход под Петровским спуском снова потек
Общество
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Происшествия
Ребенок поскользнулся под  автобус в центре Липецка
Общество
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Липецкая вечЁрка: город течет, скандальная вечеринка в «Халифе» и гадания о новом мэре
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Киа» с девушкой за рулем перевернулась под Липецком
Происшествия
Читать все
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Общество
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
Пристройка к кафе на Первомайской оказалась самовольной: суд обязал её снести
Общество
Любовь зла: липчанка приревновала и обматерила сожителя и тот её сильно избил
Происшествия
После публикаций GOROD48 автобусы ходили по расписанию
Общество
Депутату Анатолию Емельянову запрещено находится на Соборной
Общество
В сельской нарколаборатории произвели почти центнер мефедрона
Происшествия
В книжном шкафу нашли марихуану
Происшествия
Лишённый прав водитель предложил инспектору ДПС 20 000 рублей
Происшествия
Читать все
В мире
24
18 минут назад

В Таиланде шестеро российских туристов пострадали при падении лифта в отеле

Уточняется, что речь идет о четырехзвездочном отеле Tuana Hotels Casa Del Sol.

Шестеро россиян, включая восьмилетнюю девочку, получили травмы при падении лифта в одной из гостиниц Пхукета, — сообщили РИА Новости в полиции таиландской островной провинции.

«Авария лифта произошла 16 февраля во второй половине дня. В лифт гостиницы Tuana Hotels Casa del Sol в районе Ката вошли шестеро российских туристов, трое мужчин, две женщины и восьмилетняя девочка. Лифт начал подниматься и внезапно упал с небольшой высоты вниз, остановившись чуть ниже первого этажа», — рассказали в управлении полиции.

По информации правоохранителей, все находившиеся в лифте россияне получили легкие травмы. При этом один из мужчин и восьмилетняя девочка жаловались на боли в спине, и медики, прибывшие на место для оказания помощи, поместили их на носилки в качестве превентивной меры на случай травм позвоночника, при которых нельзя менять положение пострадавшего.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, — заявили агентству в полиции.
Таиланд
туристы
падение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить